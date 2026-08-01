جلسة حوار مجتمعي في الأشرفية والشيخ مقصود تبحث تعزيز الأمن ‏والخدمات ‏

0A4A5103 جلسة حوار مجتمعي في الأشرفية والشيخ مقصود تبحث تعزيز الأمن ‏والخدمات ‏

حلب-سانا‏

أطلقت منظمة وحدة دعم الاستقرار بالتعاون مع محافظة حلب اليوم السبت، ‏الجلسة الأولى من ورشات الحوار المجتمعي في حيي الأشرفية والشيخ ‏مقصود، للوقوف على التحديات الأمنية والخدمية، وآليات تعزيز الاستقرار ‏والسلم الأهلي.‏

0A4A5150 1 جلسة حوار مجتمعي في الأشرفية والشيخ مقصود تبحث تعزيز الأمن ‏والخدمات ‏

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في تصريح لـ سانا، أن ‏الجلسة سلطت الضوء على إنجازات الوزارة في بسط الأمن، ووضع آليات ‏أسرع للتواصل بين الأجهزة الأمنية والأهالي، واستعراض الإشكالات التي ‏يواجهها العمل الأمني مع الاستماع لاستفسارات المواطنين وتلقي آرائهم بما ‏يعزز الاستقرار الداخلي.‏

بدوره، بيّن المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار منذر سلّال في تصريح ‏مماثل، أن الجلسة تهدف لتعزيز التواصل المباشر بين الجهات الأمنية ‏والأهالي وتسهيل عودة النازحين واللاجئين، مشيراً إلى وجود مشروع ‏يتضمن تقديم خدمات تنموية كإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في الحيين ‏ومناطق أخرى كعفرين والشيوخ.‏

مسؤول العلاقات في الكتلة الثانية بمحافظة حلب هيثم حمو، أشار إلى أن ‏الجلسة الحوارية جاءت لتكثيف المشاركة المجتمعية، ومناقشة القضايا الخدمية ‏والأمنية المطروحة من الأهالي مع الجهات المختصة، مع التركيز على ‏تنفيذ مشروع إنارة الحيين لرفع مستوى السلامة العامة.‏

وأكدت رشا ملحم، من أهالي المنطقة ‏ أهمية طرح مشكلات الطرقات ‏والإنارة والاستقرار الأمني للوصول إلى حلول جذرية، بالشراكة بين الأهالي ‏والجهات المعنية ، مشددة على جاهزية المجتمع المحلي للمساهمة في بناء ‏وتطوير مجتمعهم .‏

وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع المشاركة المجتمعية لترسيخ الحوار ‏المستدام بين قوى الأمن الداخلي والمجتمع المحلي، وتأمين الخدمات ‏الأساسية بما يضمن تحسين الخدمات في مختلف أحياء حلب.‏

0A4A5101 جلسة حوار مجتمعي في الأشرفية والشيخ مقصود تبحث تعزيز الأمن ‏والخدمات ‏
0A4A5105 جلسة حوار مجتمعي في الأشرفية والشيخ مقصود تبحث تعزيز الأمن ‏والخدمات ‏
0A4A5118 جلسة حوار مجتمعي في الأشرفية والشيخ مقصود تبحث تعزيز الأمن ‏والخدمات ‏
0A4A5125 جلسة حوار مجتمعي في الأشرفية والشيخ مقصود تبحث تعزيز الأمن ‏والخدمات ‏
0A4A5136 جلسة حوار مجتمعي في الأشرفية والشيخ مقصود تبحث تعزيز الأمن ‏والخدمات ‏
0A4A5141 جلسة حوار مجتمعي في الأشرفية والشيخ مقصود تبحث تعزيز الأمن ‏والخدمات ‏
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