جلسة حوار مجتمعي في الأشرفية والشيخ مقصود تبحث تعزيز الأمن ‏والخدمات ‏

حلب-سانا
أطلقت منظمة وحدة دعم الاستقرار بالتعاون مع محافظة حلب اليوم السبت، الجلسة الأولى من ورشات الحوار المجتمعي في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، للوقوف على التحديات الأمنية والخدمية، وآليات تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في تصريح لـ سانا، أن الجلسة سلطت الضوء على إنجازات الوزارة في بسط الأمن، ووضع آليات أسرع للتواصل بين الأجهزة الأمنية والأهالي، واستعراض الإشكالات التي يواجهها العمل الأمني مع الاستماع لاستفسارات المواطنين وتلقي آرائهم بما يعزز الاستقرار الداخلي.
بدوره، بيّن المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار منذر سلّال في تصريح مماثل، أن الجلسة تهدف لتعزيز التواصل المباشر بين الجهات الأمنية والأهالي وتسهيل عودة النازحين واللاجئين، مشيراً إلى وجود مشروع يتضمن تقديم خدمات تنموية كإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في الحيين ومناطق أخرى كعفرين والشيوخ.
مسؤول العلاقات في الكتلة الثانية بمحافظة حلب هيثم حمو، أشار إلى أن الجلسة الحوارية جاءت لتكثيف المشاركة المجتمعية، ومناقشة القضايا الخدمية والأمنية المطروحة من الأهالي مع الجهات المختصة، مع التركيز على تنفيذ مشروع إنارة الحيين لرفع مستوى السلامة العامة.
وأكدت رشا ملحم، من أهالي المنطقة أهمية طرح مشكلات الطرقات والإنارة والاستقرار الأمني للوصول إلى حلول جذرية، بالشراكة بين الأهالي والجهات المعنية ، مشددة على جاهزية المجتمع المحلي للمساهمة في بناء وتطوير مجتمعهم .
وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع المشاركة المجتمعية لترسيخ الحوار المستدام بين قوى الأمن الداخلي والمجتمع المحلي، وتأمين الخدمات الأساسية بما يضمن تحسين الخدمات في مختلف أحياء حلب.