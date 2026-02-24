مهرجان للتسوق في سوق الإنتاج بحلب بمشاركة واسعة من الشركات المحلية وأصحاب الحرف

نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا يطلع على واقع محطات مياه سيجر والعرشاني بريف إدلب
المصرف التجاري السوري يعزز خدماته للمتقاعدين
الكرامة يفوز على النواعير 84-80 في دوري كرة السلة للرجال
“من القلب لحلب” ماذا يقول أهالي المدينة عن مشاركتهم في “حلب ست الكل”؟
ورشة عمل في جامعة دمشق لتحويل البيوت الدمشقية إلى منشآت سياحية مستدامة.
