وزير الإعلام يطّلع على واقع العمل في مديريةالإعلام بإدلب وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها

مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية يلقي محاضرة حول القراءة العميقة
عودة الخدمات المقدمة لمالكي الآليات في مديرية نقل دمشق بعد انقطاع استمر ثلاثة أشهر
لقاء ودي يجمع قدامى الشعلة وقدامى الشيخ مسكين على ملعب البانوراما في درعا
تكريم عمال النظافة بدمشق بأمسية رمضانية تجمعهم مع عائلاتهم على مائدة الإفطار
من مواد بسيطة إلى زنبيل تراثي، حكاية حرفة متجذرة في سوق الباب المسقوف بريف حلب
