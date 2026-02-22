متطوعون وناشطون من منظمة “البيت السوري” في بلجيكا يشاركون في معرض “سلطان الأشهر”

اجتماع لمناقشة واقع بناء الأجسام والبيوتات الرياضية غير المرخصة.
الاتحاد العربي السوري للمبارزة يختتم بطولة النخبة للفئات العمرية بدمشق
فعالية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي على مدرج بصرى الشام الأثري في درعا
الدفاع المدني السوري يزيل الثلوج ويفتح الطرقات في مخيم حريتان في عفرين بريف حلب الشمالي
اجتماع في الرقة لبناء الثقة بين الإدارة المالية والفعاليات التجارية والاقتصادية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى