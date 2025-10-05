افتتاح مدرسة حطين في خان شيخون بدعم من منظمات تركية يعيد الأمل للعملية التعليمية

محافظ اللاذقية يبحث مع وفد أممي سبل عودة الأهالي المهجرين إلى بلداتهم وقراهم
أكثر من 110 فرسان في بطولة النصر الثانية بنادي الفروسية في الديماس بريف دمشق
وزير السياحة: المشاركة في معرض دمشق الدولي تعيد الدماء إلى الجسد السياحي
مرشحون لعضوية مجلس الشعب في إدلب: الانتخابات خطوة نحو الاستقرار والتنمية
الزراعة والفاو تطلقان المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرة على الصمود المحلي في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى