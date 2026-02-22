جامع عمر بن الخطاب في إعزاز بريف حلب.. شاهد ديني وتاريخي على عراقة المدينة

الفائض من نبع الفيجة على نهر بردى صباح اليوم
آراء عدد من الموقوفين بعد إطلاق إدارة الأمن العام سراحهم من السجن المركزي بحمص
مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الدولية وشركة باور إنترناشيونال القابضة لأول حقل بحري في سوريا
أمسية إنشادية لفرقة التراث بصوت محمد النقشبندي على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب
أغاني تراثية لفرقة “فَي” ومعرض للحرف اليدوية في بيت فارحي بدمشق القديمة
