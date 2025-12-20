“اليوم تُعرف حلب بأبنائها الأوفياء” مفتي حلب يتحدث لـ سانا عن أهمية حملة “حلب ست الكل”

بدء أعمال تأهيل محطة مياه اللج جنوب إدلب التي تغذي قرى جبل الزاوية وناحية كفرنبل بمياه الشرب
قبيل عيد الأضحى.. سوق المواشي بمنطقة نجها في ريف دمشق يشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي على شراء الأضاحي
أبو عمر يحكي تاريخ سوريا من خلال سياراته الكلاسيكية
مشاهد جوية للاحتفالات في ساحة الأمويين وسط دمشق بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
استمرار أعمال الترميم لعدد من مدارس ريف دمشق التي دمرها النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى