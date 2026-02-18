حماية المستهلك في حمص ترفع جاهزيتها الرقابية في الأسواق مع حلول شهر رمضان

أسباب ارتفاع أسعار الفروج في الأسواق السورية من وجهة نظر اتحاد الغرف الزراعية والبائعين.
فعالية شعبية في شارع خالد بن الوليد في دمشق.. بمناسبة ذكرى التحرير والنصر
إطلاق سبعة مشاريع حيوية لتأهيل البنية التحتية لمياه الشرب في سهل الغاب
وفد سعودي يزور سوريا لتدشين عدد من المشاريع الصحية والتنموية
مدارس شرق درعا في بصرى الشام تدخل مرحلة التأهيل ضمن حملة “أبشري حوران”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى