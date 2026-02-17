أهالي الرقة يحيون تقاليد استقبال شهر رمضان بتزيين الشوارع وتعليق الفوانيس في الأحياء والأسواق

ملتقى “الحكاية السورية” في دمشق.. توثيق للذاكرة الوطنية وصياغة سردية شعبية للتاريخ
“إشراقة أمل” مبادرة لردم الفجوة التعليمية في دير الزور لدى الطلاب العائدين من دول اللجوء
‏حملة “1000 نبضة أمل” تنجز أكثر من 300 عملية قثطرة قلبية في المشفى الوطني الجامعي بدمشق
قوات الجيش العربي السوري تتابع انتشارها وبسط سيطرتها على منطقة غرب الفرات
سفراء السعودية والبحرين ولبنان وسلطنة عمان يتجولون في أروقة معرض دمشق الدولي للكتاب
