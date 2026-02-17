أغاني تراثية لفرقة “فَي” ومعرض للحرف اليدوية في بيت فارحي بدمشق القديمة

كيف تبدو حركة البيع والشراء في درعا وما هي الصعوبات التي تواجه أصحاب المحلات التجارية؟
حملة شاملة لمكافحة اللاشمانيا في ريف معرة النعمان بريف إدلب
فرق الدفاع المدني تواصل عمليات فتح طريق جسر الشغور– دركوش وإزالة الثلوج
تصريح محافظ حلب المهندس عزام الغريب لـ سانا حول أهمية المنتدى الاستثماري السوري السعودي
بالتكافل والمحبة، حملة “السويداء منا وفينا” تُحقق رسالتها الوطنية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى