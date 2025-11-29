ماذا قال أهالي حلب عن ذكرى تحرير مدينتهم خلال الحفل الذي أُقيم اليوم؟

الرئيس الشرع يبحث مع وزير الدفاع وقادة الفرق المستجدات على الساحة الوطنية
الفن من أجل السلام.. أول ورشة رسم عصبي في سوريا
أهالي مدينة دوما في ريف دمشق يطلقون مبادرة “كلنا غزة من دوما 2”
ورشة عمل في حلب حول تنسيق خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026
حملة لتزفيت الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة اللاذقية
