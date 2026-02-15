انتهاء إضراب المعلمين في إدلب واستئناف العملية التعليمية في جميع المدارس

حاضنة دمر الثقافية في معرض دمشق الدولي.. تجسيد للتراث الدمشقي
انطلاق أعمال مؤتمر عرض نتائج مسح الأمن الغذائي الأسري في سوريا “المرحلة التاسعة – 2025”
من نزوح متكرر إلى عودة موجعة.. مدرس يتحدث عن احتياجات بلدة الزربة المدمرة في ريف حلب
مبرمج سوري مقيم في النمسا يطلق مبادرة لبناء مواقع إلكترونية حكومية آمنة في دمشق
انطلاق الأسبوع العلمي للتوحّد الذي تنظمه جمعية “سامز” بالتعاون مع جامعة دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى