كتائب الهندسة في الجيش تعمل على إزالة الألغام من بادية دير الزور لتأمين عودة الأهالي

ضمن زيارة رسمية إلى تركيا… وزير الصحة الدكتور مصعب العلي يوقّع اتفاقية تعاون مع نظيره التركي لتطوير القطاع الصحي في سوريا
الطحان: الحملة رسالة لأبناء السويداء بأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري
مجلس سماع ورواية لكتاب “الأربعون النووية” في المسجد الأموي بدمشق
مهرجان السلام بحمص يحتضن معرض الكتاب لتعزيز المشهد الثقافي
اختتام فعاليات المؤتمر الوطني للإعاقة “التمكين والشمول والدمج” في دمشق
