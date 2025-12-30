من مخيمات الشمال إلى ريف حماة.. إبراهيم العلي يحمل إصاباته فداءً للثورة

المفتي العام لسوريا: أهمية الاستمرار ببناء الدولة والتعاون والتعاضد والتراحم فيما بيننا
شهادات لأهالي بيت جن في ريف دمشق حول الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف البلدة
وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق
خطاب رئاسة الجمهورية العربية السورية حول أحداث محافظة السويداء
مجلس الصلح في ناحية سنجار بريف إدلب حماية النسيج المجتمعي عبر التسويات
