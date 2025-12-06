عدد من الوزراء والمسؤولين يطلعون على معرض النصر في المركز الثقافي بمدينة إدلب

بائع التمر الهندي.. أيقونة رمضان في سوق الحميدية الأثري
وفد من UNDP يزور محافظة حماة لبحث التعاون في المجالات التنموية وإعادة الإعمار
وزير الدفاع : السوريون قادرون على بناء صناعات عسكرية بأياد محلية
إقامة السباق الأول للخيول العربية الأصيلة في نادي الفروسية بمدينة حماة
“استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس والبحث العلمي” ندوة ضمن مؤتمر دمشق الدولي لطب الأسنان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى