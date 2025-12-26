سيارات إسعاف بحيّ البياض بحماة بعد العثور على رجل وزوجته وبناته الثلاث مقتولين بمنزلهم

تضرر مئات المدارس في ريف دمشق وآمال ترميمها في حملة “ريفنا بيستاهل”
وزير الاتصالات عبد السلام هيكل لـ سانا: تحرير سوريا بداية جديدة بعد سنوات من التضحيات
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يفتح آفاقاً جديدة لطلاب الشهادة الثانوية
اتساع رقعة الحرائق في فقرو وعناب ونبع الطيب بريف حماة الغربي
“إشراقة أمل” مبادرة لردم الفجوة التعليمية في دير الزور لدى الطلاب العائدين من دول اللجوء
