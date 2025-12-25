صلاة في كنيسة النبي إلياس بحلب ومسير للكشافة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ورشة عمل متخصصة في اللاذقية لوضع خطط عملية لإدارة حرائق الغابات
تربية النحل في حمص، مشروع واعد يواجه تحديات الجفاف
مهرجان النصر للتسوق في مدينة الدانا بإدلب.. تخفيضات وعروض تسويقية متنوعة
معارك ريف حماة وإدلب في ندوة حوارية ضمن فعاليات المعرض العسكري للثورة السورية
اختتام مؤتمر دمشق الدولي الأول لطب الأسنان بتكريم شهداء ومعتقلي الثورة
