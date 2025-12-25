أجواء احتفالية في مدينة اللاذقية بمناسبة عيد الميلاد المجيد
غرفة صناعة دمشق وريفها تكرم الفائزين بجائزة أفضل منتج كيميائي للعام 2025
كرنفال في بلدة الحواش بريف حمص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
قداس في كنيسة رقاد السيدة بطرطوس بمناسبة عيد الميلاد
قداس في الكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس بدمشق بمناسبة عيد الميلاد
أجواء الاحتفالات بعيد الميلاد في كنائس دمشق القديمة
كرنفال ملك السلام يجوب شوارع صيدنايا بريف دمشق احتفالاً بعيد الميلاد
حملة لقاح شاملة لطلاب مدرسة الأموية في محافظة درعا
