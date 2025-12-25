قداس في كنيسة رقاد السيدة بطرطوس بمناسبة عيد الميلاد

وزارة التنمية تنظم دورة تدريبية احترافية بعنوان “العروض التقديمية خارج الصندوق”
الهلال الأحمر العربي السوري يتسلم عيادات متنقلة وسيارات إسعاف لتعزيز خدماته الصحية
عضو في لجنة تنظيم حملة “حلب ست الكل” يتحدث لـ سانا عن فعاليات اليوم الثالث
مقتطفات من نقاشات ورشة دور منظمات المجتمع المدني ضمن مؤتمر الحوار الوطني السوري
تكريم مجموعة من الطلاب المتميزين في مدرسة المتفوقين الأولى بحماة
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى