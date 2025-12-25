قداس في كنيسة رقاد السيدة بطرطوس بمناسبة عيد الميلاد
قداس في الكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس بدمشق بمناسبة عيد الميلاد
أجواء الاحتفالات بعيد الميلاد في كنائس دمشق القديمة
كرنفال ملك السلام يجوب شوارع صيدنايا بريف دمشق احتفالاً بعيد الميلاد
حملة لقاح شاملة لطلاب مدرسة الأموية في محافظة درعا
مشاهد لانتشار قوى الأمن الداخلي في قرية دوير بعبدة بريف جبلة لتعزيز الأمن والاستقرار
مبادرة لتوزيع الهدايا على أطفال بلدة صيدنايا بريف دمشق بمناسبة عيد الميلاد
افتتاح مخفر صيدا شرق درعا بدعم مجتمعي وحضور رسمي وشعبي
