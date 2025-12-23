طلاب معهد محمد عبد الكريم للموسيقا ينشدون الحرية على مسرح قصر الثقافة في حمص

عمال الأفران في مدينة دمشق يواصلون عملهم خلال عطلة عيد الأضحى لتأمين الخبز للأهالي
خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين في مديرية بريد القنيطرة
انتهاء جلسة المحاكمة العلنية الأولى لمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل
افتتاح مديرية الشركات بدمشق بعد إعادة تأهيلها وتطويرها
إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى في معرة النعمان لتخفيف معاناة الأهالي العائدين إلى المدينة
