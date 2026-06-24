ما المرجعيات القانونية للعدالة الانتقالية في سوريا؟
مؤتمر مكافحة الألغام في سوريا يواصل أعماله بجنيف.. الصالح: إزالة مخلفات الحرب أولوية وطنية
جهود السفارة السورية في رومانيا تثمر عن إنقاذ عائلة سورية من الترحيل
هيئة المواصفات والمقاييس تطلق هويتها البصرية وخدمة “النافذة الواحدة” بدمشق
بمشاركة أكثر من 100 شركة.. انطلاق معرض الرعاية الطبية في دمشق
مدير المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام: نسعى إلى تدريب فرقنا وتزويدها بالمعدات الحديثة
استمرار أعمال إعادة إزالة الأنقاض وتدويرها في مدينتي دوما وداريا
افتتاح قاعة محكمة الجنايات وعقد أولى جلسات المحاكمات العلنية في عدلية الرقة
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