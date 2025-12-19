المنشد أحمد الحبوش يتحدث لـ سانا عن مشاركته في حفل إطلاق حملة “حلب ست الكل”

إطلاق حملة البصر الطبية الشاملة في حلب لإعادة الأمل لمرضى العيون مجاناً
خطوات طموحة لرياضة القنيطرة نحو المنافسة وتحقيق الإنجازات
تضامن شعبي ورسمي واسع في فعالية “أبشري حوران”
توقيع اتفاقية بين الخطوط الجوية السورية وشركة SITA العالمية لتكنولوجيا المعلومات
جولات مكثفة لفرق الرقابة التموينية على مخابز مدينة حلب
