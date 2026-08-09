الزراعة و”أمريكان سويس” توقعان مذكرة لتطوير منشآت المباقر وتنمية الثروة الحيوانية

دمشق-سانا



وقّع وزير الزراعة وممثل شركة “أمريكان سويس الدولية” المتخصصة في تطوير مشروعات الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي دانيال البارودي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في إعادة تأهيل وتشغيل منشآت المؤسسة العامة للمباقر في المحافظات، وتنمية الثروة الحيوانية والمجتمعات الريفية.

تأهيل منشآت المباقر واستعادة طاقاتها الإنتاجية

وتهدف المذكرة التي وُقعت في مبنى الوزارة بدمشق، إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين لدراسة وإعداد مشاريع إعادة تأهيل وتطوير منشآت المباقر المتفق عليها، والأراضي والمرافق التابعة لها، بما يسهم في استعادة طاقاتها الإنتاجية، وتحسين كفاءتها الاقتصادية والفنية.



كما تشير إلى أهمية هذه المشاريع في دعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وربط المجتمعات الريفية المحيطة بالمشاريع الاستثمارية، وتعزيز إنتاج الحليب واللحوم، وتطوير سلاسل القيمة الحيوانية على المستويين المحلي والتصديري، إضافة إلى دعم المربين وصغار المنتجين عبر برامج القروض الميسرة والزراعة التعاقدية.

السويدان: تسهيلات لإدخال التقنيات الحديثة ودعم المربين

وجاء توقيع المذكرة عقب مباحثات موسعة بين الجانبين، أكد خلالها الوزير السويدان أن الوزارة ستقدم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها، بما يسهم في دعم المزارعين والمربين، وإدخال التقنيات الحديثة، وتوفير برامج تدريبية لهم على أحدث الأساليب المعتمدة لدى الشركة.

وأوضح الوزير السويدان أن ما يهم الوزارة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي والاستثمار، إنما يشمل أيضاً الجانب الاجتماعي من خلال زيادة الدخل وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى الوصول لأعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والجودة، حيث يصبح المنتج السوري رقم واحد عالمياً.

وأوضح الوزير السويدان أن ما يهم الوزارة لا يقتصر على الجانبين الاقتصادي والاستثماري، بل يشمل أيضاً البعد الاجتماعي من خلال زيادة الدخل وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى تطلع الوزارة لرفع مستويات الإنتاجية والكفاءة والجودة وتعزيز تنافسية المنتج السوري ليكون الأول عالمياً.

البارودي: بدء تنفيذ بنود المذكرة خلال أقل من شهر

من جهته، أوضح البارودي، في تصريح لـ سانا، أن تنفيذ بنود المذكرة سيبدأ خلال أقل من شهر، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة العمل الفعلي، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا.

وبيّن أن التعاون مع وزارة الزراعة يشكل خطوة مهمة لتنشيط الإنتاج الحيواني، وفتح مجالات جديدة أمام تصدير المنتجات، بما يعزز حضور سوريا في الأسواق، ويدعم نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.

الحموية: فرص عمل ودعم للمربين وصغار المنتجين

بدوره، أكد مدير المؤسسة العامة للمباقر في الوزارة لؤي الحموية، في تصريح مماثل، أهمية المذكرة في تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوفير فرص العمل، والاستفادة من الكوادر الموجودة في المؤسسة وتطوير خبراتها، إلى جانب تأمين مستلزمات الإنتاج واعتماد أحدث التقنيات في تربية الأبقار.



ولفت الحموية إلى أن المذكرة ستنعكس إيجاباً على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، من خلال تقديم قروض حسنة وميسرة من دون فوائد لتربية الأبقار الحلوب والعجول المخصصة للتسمين، على أن تتولى الشركة عمليات الإنتاج والتسويق بما يحقق عوائد للمربين.



وكانت وزارة الزراعة بحثت في الـ27 من تموز الماضي، مع شركة “أمريكان سويس الدولية” فرص استثمار منشآت المؤسسة العامة للمباقر في المحافظات، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروع وتحديد جوانبه والشركات المنفذة.



وتتخصص شركة “أمريكان سويس الدولية” في تطوير مشروعات الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي المرتبط بها، وتشمل مجالات عملها تربية الأبقار والأغنام والدواجن، وإنتاج الأعلاف والحبوب، وإدارة وتشغيل منشآت الثروة الحيوانية، وإنتاج اللحوم والحليب ومشتقاتهما، وتنفيذ مشروعات واستثمارات في عدد من دول أمريكا اللاتينية.