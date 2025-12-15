إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار إلياس ببلدة الحواش في ريف حمص

الرئيس الشرع يلتقي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك
دورة تدريبية في مدينة بصرى الشام حول أساسيات حماية الطفل والاستجابة للمخاطر التي قد يتعرض لها
المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات: مجلس الشعب القادم سيمهد لصياغة دستور دائم للبلاد
فعالية في كلية الهندسة المعلوماتية بإدلب احتفالاً بذكرى النصر والتحرير
طلاب إدلب يتقدمون إلى منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري 2026
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى