طلاب إدلب يتقدمون إلى منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري 2026
إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى في معرة النعمان لتخفيف معاناة الأهالي العائدين إلى المدينة
ورشة عمل في دير الزور حول إعداد خطط التنمية المحلية
رسالة مقاتلي الجيش العربي السوري بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
“مقدمات في السياسة الإسلامية” محاضرة لطلاب كلية العلوم السياسية في جامعة إدلب
افتتاح معرض الزيتون في إدلب لأول مرة بعد تحرير سوريا
كلمة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في افتتاح معرض الزيتون
منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري 2026 في درعا
Sign in to your account
تذكرني