طلاب إدلب يتقدمون إلى منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري 2026

مدير أوقاف دمشق والسفير السعودي يطلعان على التسهيلات المقدمة للحجاج في مطار دمشق الدولي
فعالية بدير الزور استذكاراً لشهداء مجزرة حيي الجورة والقصور التي ارتكبها النظام البائد
حفل تخريج 90 طالباً وطالبة من المعهد التقاني الطبي في حماة
منتخب سوريا الأولمبي يبدأ أولى تدريباته على استاد إدلب البلدي.. تحضيراً لبطولة غرب آسيا المقامة في عمان بالأردن
ورشة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في حمص
