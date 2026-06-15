فرقة «شجن» تستحضر التراث الغنائي في أمسية فنية ضمن أسبوع التراث اللامادي بحمص

حمص-سانا

أحيت فرقة «شجن» أمسية فنية على مسرح قصر الثقافة في حمص، اليوم الأحد، ضمن فعاليات أسبوع التراث اللامادي الذي تنظمه مديرية الثقافة بالمحافظة، مقدمةً باقة من الأعمال التراثية والطربية التي استحضرت الموروث الموسيقي السوري والعربي وسط حضور جماهيري لافت.



وتنوع البرنامج بين الأغاني التراثية الراسخة في الذاكرة الشعبية والأعمال الطربية المعاصرة، حيث قدمت الفرقة عدداً من الأغنيات الفولكلورية المعروفة، إلى جانب مختارات من أعمال السيدة فيروز التي شكلت محوراً أساسياً في الأمسية، واختتمت الحفل بأغنية «يا عاصي يا زين» تحيةً لمدينة حمص وتراثها الفني.



كما تخللت الأمسية فقرة عزف منفرد على آلة الكمان قدمها العازف ياسر الأشقر، حظيت بتفاعل واستحسان الحضور.

وأوضح قائد الفرقة المايسترو نوفل دربولي، في تصريح لمراسل سانا، أن البرنامج جرى اختياره بعناية ليجمع بين التراث والطرب الأصيل ويعزز ارتباط الأجيال الشابة بموروثها الثقافي، مشيراً إلى مشاركة نحو 20 عازفاً ومنشداً من ذوي الخبرات الأكاديمية والفنية.

وأكد دربولي أهمية الحفاظ على التراث الموسيقي ونقله إلى الأجيال الجديدة، لافتاً إلى أن تخصيص مساحة لأعمال فيروز يأتي انطلاقاً من مكانتها في الذاكرة الفنية العربية وما تمثله من قيمة ثقافية راسخة.

من جهتها، بينت مسؤولة قسم التراث في مديرية ثقافة حمص آية سليم أن فعاليات أسبوع التراث اللامادي، الممتدة من 13 إلى 17 حزيران الجاري، تهدف إلى إبراز التراث السوري بوصفه جزءاً حياً من الهوية الوطنية والذاكرة المجتمعية، مشيرة إلى الإقبال الواسع الذي شهدته الأنشطة من مختلف الفئات العمرية.

بدوره، شدد عضو الجمعية التاريخية السورية خالد فرج على أهمية صون التراث اللامادي ونقله إلى الأجيال الشابة بمختلف مكوناته، من الموسيقا والأغاني إلى العادات والتقاليد والمأكولات الشعبية، داعياً إلى تخصيص فعاليات تسلط الضوء على الفلكلور الحمصي وما يحمله من تنوع وغنى ثقافي.

وتأتي الأمسية ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها مديرية ثقافة حمص خلال أسبوع التراث اللامادي، بهدف التعريف بالموروث الثقافي السوري وتعزيز حضوره في الوعي المجتمعي.