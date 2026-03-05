ضمن مبادرة للشركة السورية للبترول.. مؤسسة الاستجابة الطارئة توزع 1000 وجبة إفطار في طرطوس
وزارة التنمية الإدارية تقيم ورشة عمل في ريف دمشق لبحث التحديات والمشاكل الإدارية في المحافظة
جلسة لمحافظ اللاذقية مع أهالي دمسرخو ضمن فعاليات حوار رمضان
وحدات من الجيش العربي السوري تطلق مدفع رمضان في حمص إيذاناً بحلول موعد الإفطار
الرئيس أحمد الشرع في لقائه الإعلاميين: “مهما فعلنا للناس قليل لذا نحن مطالبون ببذل أقصى جهدنا
افتتاح مدرسة “معضمية الشام السادسة” حلقة أولى في ريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
الرئيس الشرع: يجب التوافق على تعريفات مناسبة لمعنى الحريات الإعلامية والسياسية
حديث الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه عدداً من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني في قصر الشعب بدمشق
