فعالية احتفالية لاتحاد العمال باللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
قوى الأمن الداخلي تضبط مستودع أسلحة وذخيرة في ريف درعا الشرقي
“عام من المجد والحرية” احتفالية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق
نقابة الأطباء البيطريين في دمشق تحتفي بذكرى تحرير سوريا من النظام البائد
كلمة وزير الخارجية خلال احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي تقام لأول مرة في سوريا
انطلاق معرض جيل التمكين في الثانوية المهنية بإدلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
فرقة آشتي للتراث الكردي تحتفل بالذكرى الأولى للتحرير بعروض فنية في مجمع دمر الثقافي
تامر تركماني.. حارس ذاكرة الثورة السورية مكرماً في المكتبة الوطنية بدمشق
