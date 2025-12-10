فعالية احتفالية لاتحاد العمال باللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

رغم الدمار والظروف القاسية مدارس إدلب تستقبل العام الدراسي
ورشة تدريبية للمخاتير في الأتارب بريف حلب لتفعيل دورهم وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي
“الشعر الحديث بين فضاء الخلق وإبداع التلقي” محاضرة في دار الكتب الوطنية بمدينة حلب
نادي سلمية يفوز على خان شيخون في افتتاح مباريات الدوري الممتاز بكرة الطائرة
أهالٍ من دمشق يعبرون عن ارتياحهم بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى