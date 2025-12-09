احتفالية في مشفى الشفاء بإدلب بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير

إعادة تفعيل براءة الذمة المرورية لنقل ملكية السيارات في فرع مرور درعا
عملية تبادل أكثر من 200 أسير بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقوات سوريا الديمقراطية
مشروع لتأهيل وتزفيت الطرقات ضمن الحملة المجتمعية “اللاذقية نحن أهلها”
كنيسة مريم العذراء في دير الزور.. بين الدمار والأمل بإعادة الإعمار
“مهما فعلنا لإدلب لن نوفيها حقها”.. الشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل عن حملة الوفاء لإدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى