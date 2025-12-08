احتفال الجالية السورية في ساوباولو بالبرازيل بذكرى النصر والتحرير

عائلات من ريف إدلب تعود لزراعة أراضيها بعد سنوات من التهجير
قبيل بدء استلامها وفد من مديرية الحج السورية يطلع على المقار المؤقتة للحجاج السوريين في مشاعر عرفة
معرض وندوة في جامعة حمص حول المشاريع الناشئة، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
محافظ حلب يتابع سير العمل في مشاريع الإعمار والتطوير بالمحافظة
فعالية بدير الزور استذكاراً لشهداء مجزرة حيي الجورة والقصور التي ارتكبها النظام البائد
