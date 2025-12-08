احتفال الجالية السورية في ساوباولو بالبرازيل بذكرى النصر والتحرير
مشاهد من تدريبات الطيارين الشراعيين قبل المشاركة في احتفالات عيد التحرير بدمشق
مشاهد جوية للعرض الذي نظمته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في إدلب احتفالاً بذكرى التحرير
المشاركون في مسير التحرير على الدراجات الهوائية يغادرون مدينة حمص باتجاه دمشق.
تكبيرات النصر بعد صلاة الفجر في جامع الروضة باللاذقية بذكرى تحرير سوريا
تكبيرات النصر بعد صلاة الفجر في مسجدي لالا باشا والإيمان بدمشق احتفالاً بعيد التحرير
احتفال المصلين في جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي بمنطقة كفرسوسة في دمشق بعد صلاة الفجر
احتفالات أهالي حي الميدان الدمشقي بذكرى النصر والتحرير بعد أدائهم صلاة الفجر
