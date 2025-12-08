تكبيرات النصر في جامع سيدنا خالد بن الوليد في حمص قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

استمرار أعمال إعادة تأهيل عدد من الأقسام والأجنحة في المشفى الجامعي بحلب
كلمة الوزير الشيباني خلال مأدبة عشاء حضرها سفراء الدول العربية لدى روسيا في موسكو
المجتمع المحلي يقود مشروع تأهيل مدرسة قرقس المحدثة في القنيطرة ضمن حملة “أبشري مدرستي
مشاهد من بدء عودة الأهالي التدريجية من مطار حميميم إلى قراهم وبلداتهم بريف اللاذقية، بعد فرض الأمن والاستقرار من قبل إدارة الأمن العام
فعالية شعبية في بلدة قبتان الجبل بذكرى معركة “ردع العدوان” وتأكيداً على وحدة الأراضي السورية
