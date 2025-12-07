تربية إدلب تنظم فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

“السويداء منا وفينا” مبادرة تعيد رسم ألوان النسيج الوطني السوري
أكساد تنظم دورة تدريبية لكوادر وزارة الزراعة حول الطرائق العلمية الحديثة في مسح الغابات
ضمن جهود دعم التعليم في معرة النعمان بريف إدلب، افتتاح مدرسة مزارع علوش بعد ترميمها
جهود كبيرة تبذلها مؤسسة المياه بحلب لضمان وصول المياه إلى جميع أحياء المدينة
عمليات جراحية نوعية لحملة “أمل السعودية” في المستشفى الوطني الجامعي بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى