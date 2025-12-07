احتفالية النصر والتحرير في بلدة مسرابا بريف دمشق

بمناسبة ذكرى التحرير.. احتفالية شعبية ومعرض لرسومات الأطفال في السومرية بدمشق
مديرية شؤون الجرحى في وزارة الدفاع تحتفل بتخريج أول دفعة من دورة ICDL بحمص
دمشق تحتفي بالبُردة النبوية في أول مهرجان شعري دولي بعد التحرير
لقاء مدير صندوق التنمية السوري مع عدد من أبناء الجالية السورية في ألمانيا
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعقد لقاء مع المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان في برلين
