الرئيس أحمد الشرع يهنئ أهالي حماة بتحرير المدينة خلال احتفالهم في ساحة العاصي

وفد قضائي سوري يختتم زيارته إلى ألمانيا بلقاء موسّع مع عدد من ممثلي الجمعية الألمانية للقضاة
هكذا احتفل أهالي طرطوس بإطلاق صندوق التنمية السوري
فريق طبي سعودي يبدأ تنفيذ برنامج (أمل) السعودي ‏التطوعي في عدد من مشافي دمشق
وزارة الصحة تطلق حزمة مشاريع نوعية في القطاع الصحي
الرئيس الشرع لـ واشنطن بوست: توافق أمريكي على دعم اقتصاد سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها
