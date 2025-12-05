أجواء حماسية في بطولة “الكاراتيه المفتوحة” بطرطوس، بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

عودة الخدمات المقدمة لمالكي الآليات في مديرية نقل دمشق بعد انقطاع استمر ثلاثة أشهر
معاون محافظ حمص: انتقلنا إلى مرحلة تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظة
محافظة دمشق تنظم قرعة علنية لتوزيع المساكن البديلة في شرقي باب شرقي بدمشق
إحياء ذكرى الشاعر الراحل نادر شلاش في بلدة كفرنبودة بحضور وزير الثقافة ومحافظ حماة
على هامش حفل انطلاقة سانا الجديدة.. معرض “التراث الإعلامي” يشهد حضوراً فاعلاً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى