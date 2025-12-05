من أجواء بطولة التحرير الأولى لفروسية القفز على الحواجز المقامة في نادي الفروسية المركزي
فعالية شعبية في مدينة سلقين بإدلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
بيت جديد فوق ذاكرة قديمة.. عمار السلمو يعود من رحلة اللجوء إلى بلدته تادف
أجواء حماسية في بطولة “الكاراتيه المفتوحة” بطرطوس، بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
فعاليات معرض “صور الثورة” في حمص بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
استمرار الاحتفالات في ساحة العاصي في مدينة حماة في ذكرى النصر ومرور عام على تحرير المدينة
الوفد القضائي السوري الذي يزور ألمانيا يطلع على تجربة المعهد الألماني لحقوق الإنسان
كلمة مستشار رئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان خلال مشاركته في فعالية “عيد التحرير” في إدلب
