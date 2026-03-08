افتتاح مكتب بريد الثورة في الطبقة لتوسيع شبكة الخدمات المقدمة للأهالي في محافظة الرقة

ورشة عمل متخصصة في اللاذقية لوضع خطط عملية لإدارة حرائق الغابات
الكتلة الثالثة في محافظة حلب تعقد اجتماعها الأول مع ناشطي الأحياء الشرقية لتعزيز التواصل
وسط تسهيلات من إدارة المرفأ.. تصدير باخرة مواشي على متنها 11 ألف رأس بعد إجراءات الحجر الصحي
افتتاح فرن النصر في مدينة سراقب بريف إدلب بعد إعادة تأهيله
محافظة ريف دمشق تطلق الخطة التنفيذية لمشاريع حملة “ريفنا بيستاهل”
