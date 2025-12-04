محاضرة في جامعة إدلب حول العلاقات السورية الأمريكية وأبعادها السياسية والاقتصادية

“العيادات العمالية المتخصصة” منظومة صحية متكاملة تواكب احتياجات الطبقة العاملة
حملة لإزالة المخالفات والبسطات المنتشرة في شوارع مدينة حلب
اتجاهات جديدة للاقتصاد الرقمي في صلب فعاليات معرض دمشق الدولي
التنمية الإدارية تطلق دورة تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات الكوادر الحكومية في خدمة المواطنين
فريق من الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) يُجري نحو 25 عملية قلب مجاناً في مشفى الأمراض القلبية بمدينة حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى