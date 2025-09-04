حضور لافت لشركات الوساطة والتأمين في معرض دمشق الدولي
افتتاح مركز بريد معرة النعمان في ريف إدلب لتلبية احتياجات الأهالي
تأهيل مديرية السجل المؤقت بدمشق لتعزيز كفاءة الخدمات الإدارية
وزارة الصحة تفتتح قسم الحروق والجراحة التجميلية في مشفى دمشق بعد إعادة تأهيله
وصول وزير الخارجية والمغتربين إلى مقر جامعة الدول العربية
ذكريات زوار معرض دمشق الدولي تتجسد في قطار الخط الحديدي الحجازي
أعضاء اللجنة الفرعية للانتخابات في دير الزور يؤدون اليمين القانونية
انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة 86 بدمشق استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي
