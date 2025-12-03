وفد من مفوضية شؤون اللاجئين يتفقد عدداً من المشاريع الخدمية في معرة النعمان بإدلب

عناصر من الجيش العربي السوري يسعفون طفلة أصيبت جراء استهداف مجموعات خارجة عن القانون لق
فريق من الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) يُجري نحو 25 عملية قلب مجاناً في مشفى الأمراض القلبية بمدينة حلب
ملعب العباسيين بدمشق.. المكان الذي دفن فيه النظام البائد أحلام عشاق كرة القدم
بحضور محافظ حلب… انطلاق مشروع إزالة الأنقاض في 16 حياً من أحياء مدينة حلب
المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا آن سنو لـ سانا: المملكة المتحدة تدعم تعافي سوريا
