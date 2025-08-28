الجمعية السورية للعلوم الصيدلانية تطلق اليوم العلمي الأول حول التطوير الدوائي

الدفاع المدني السوري يؤمن خروج عائلات من السويداء، وإيصالهم إلى محافظة حلب
زيارة تاريخية لوزير الخارجية السيد أسعد الشيباني إلى هولندا
في الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الكيماوي.. التزام بمحاسبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب
أعضاء المبادرة الأهلية لحل الأزمة بالسويداء: أهمية الحوار ونبذ التحريض الطائفي
الطبيب السوري المغترب عبيدة عزيزي لـ سانا: حملة شفاء صلة وصل بين الأطباء المقيمين ‏في سوريا والمغتربين
