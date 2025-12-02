فعالية “قافلة الحرية” لأطفال أيتام بحمص لتعريفهم بمحطات صمود المدينة
جلسة في حلب تسلط الضوء على معاناة المعتقلين في سجون النظام البائد
بازار خيري لدعم السيدات المنتجات ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
“برومو جامعي” فعالية في كلية طب الأسنان بجامعة حماة لتعزيز مهارات الخريجين في سوق العمل
مؤتمر صحفي في وزارة الرياضة والشباب لإطلاق مسير عيد التحرير
مشاركة واسعة في معرض المرأة العاملة في طرطوس لعرض منتجات يدوية وحرفية
دورة دعم نفسي لمعلمي الرسم والرياضة والموسيقا بالتعاون بين مديرية التربية في درعا واليونيسف
وفد حكومي ودولي يزور مدينة منبج شرق حلب، للاطلاع على الاحتياجات الخدمية والتنموية
