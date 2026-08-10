بتوجيه من الرئيس الشرع.. منحة مالية بمليون دولار لدعم ‌‏مستشفى تدمر الوطني والنهوض به‏

حمص-سانا
قدمت منحة مالية إضافية بقيمة مليون دولار لدعم مستشفى تدمر الوطني والنهوض بالمنظومة الصحية فيه، وذلك بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع.
وجاء الإعلان عن المنحة خلال اجتماع عقده وزير الصحة السوري مصعب العلي، ضمن زيارته لمستشفى تدمر الوطني أمس الأحد برفقة مدير صحة حمص خالد الحمصي، ووفد من منظمة الأمين للمساعدة الإنسانية، حيث أوضح الوفد أن هذه المنحة تأتي في إطار دعم المستشفى الوطني وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في تدمر وما حولها.
وخلال زيارته افتتح وزير الصحة، قسم غسيل الكلى، كما اطّلع على واقع الخدمات الصحية في المستشفى، واستمع إلى الاحتياجات وتحديات العمل وسبل تطوير الخدمات الصحية المقدّمة.
ويضم قسم غسيل الكلى حالياً خمسة أجهزة، مع إمكانية التوسّع مستقبلاً ليصل عددها إلى عشرة أجهزة، إضافة إلى محطة لتحلية المياه باستطاعة تخديم عشرة أجهزة، وهي قيد الخدمة وتعمل ضمن القسم.
وأكد مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة واصل الجرك أن القسم سيسهم في توفير خدمات الرعاية الطبية لمرضى الفشل الكلوي، وتمكين الأهالي ومن اضطروا لمغادرة المنطقة من العودة وتلقي العلاج بالقرب من أماكن إقامتهم، مشيراً إلى أن سبعة مرضى بدؤوا جلساتهم العلاجية بالفعل، بالتوازي مع العمل على رفع الطاقة الاستيعابية تدريجياً وتأهيل الكوادر الفنية بالتعاون مع مشافي مدينة حمص.
وخلال اللقاء مع الأهالي والكوادر، استمع الوزير العلي إلى الملاحظات والمطالب المتعلقة بالواقع الصحي والخدمي، مؤكداً أهمية متابعة الاحتياجات الميدانية والعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوسيعها بما يلبي احتياجات المواطنين.
وكانت مديرية الصحة في حمص زودت في بداية تموز الماضي قسم غسيل الكلى في مستشفى تدمر الوطني بأجهزة غسيل كلى حديثة مقدمة من منظمة الأمين للمساعدة الإنسانية، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية في البادية السورية.