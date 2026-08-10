بتوجيه من الرئيس الشرع.. منحة مالية بمليون دولار لدعم ‌‏مستشفى تدمر الوطني والنهوض به‏

حمص-سانا‏

قدمت منحة مالية إضافية بقيمة مليون دولار لدعم مستشفى تدمر ‌‏الوطني والنهوض بالمنظومة الصحية فيه، ‏وذلك بتوجيه من ‏الرئيس أحمد الشرع‎.‎

وجاء الإعلان عن المنحة خلال اجتماع عقده وزير الصحة السوري ‏مصعب العلي، ضمن زيارته لمستشفى تدمر الوطني أمس الأحد ‏برفقة مدير ‏صحة حمص خالد الحمصي، ووفد من منظمة الأمين ‌‏للمساعدة الإنسانية، حيث أوضح الوفد أن هذه المنحة ‏تأتي في إطار ‏دعم المستشفى الوطني وتعزيز جودة ‏الخدمات الطبية المقدمة ‏للمواطنين في تدمر وما حولها‎.‎

وخلال زيارته افتتح وزير الصحة، قسم غسيل ‏الكلى، كما اطّلع ‏على واقع الخدمات الصحية في ‏المستشفى، واستمع إلى الاحتياجات ‏وتحديات العمل وسبل ‏تطوير الخدمات الصحية المقدّمة‎.‎

ويضم قسم غسيل الكلى حالياً خمسة أجهزة، مع إمكانية التوسّع ‏مستقبلاً ليصل عددها إلى عشرة أجهزة، إضافة إلى محطة لتحلية ‏المياه باستطاعة تخديم عشرة أجهزة، وهي قيد الخدمة وتعمل ضمن ‏القسم‎.‎

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وأكد مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة واصل الجرك أن ‏القسم ‏سيسهم في توفير خدمات الرعاية الطبية لمرضى الفشل ‌‏الكلوي، وتمكين الأهالي ومن اضطروا لمغادرة المنطقة ‏من العودة ‏وتلقي العلاج بالقرب من أماكن إقامتهم، ‏مشيراً إلى أن سبعة ‏مرضى بدؤوا جلساتهم العلاجية ‏بالفعل، بالتوازي مع العمل على ‏رفع الطاقة الاستيعابية ‏تدريجياً وتأهيل الكوادر الفنية بالتعاون مع ‏مشافي مدينة ‏حمص‎.‎

وخلال اللقاء مع الأهالي والكوادر، استمع الوزير العلي ‏إلى ‏الملاحظات والمطالب المتعلقة بالواقع الصحي ‏والخدمي، مؤكداً ‏أهمية متابعة الاحتياجات الميدانية ‏والعمل على تحسين مستوى ‏الخدمات الصحية وتوسيعها ‏بما يلبي احتياجات المواطنين‎.‎

وكانت مديرية الصحة في حمص زودت في ‏بداية تموز الماضي ‏قسم غسيل الكلى في مستشفى تدمر الوطني ‏بأجهزة غسيل كلى ‏حديثة مقدمة من منظمة الأمين ‏للمساعدة الإنسانية، وذلك في إطار ‏الجهود الهادفة إلى ‏تعزيز الخدمات الصحية في البادية السورية‎.‎