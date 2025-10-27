مبادرة في اللاذقية لتحسين خدمات رعاية حديثي الولادة ورفع كفاءة الكوادر الطبية
مشاهد من مكان الانفجار الناجم عن عبوة ناسفة كانت ملصقة بسيارة للشرطة في بانياس
ورشة عمل في جامعة دمشق لتحويل البيوت الدمشقية إلى منشآت سياحية مستدامة.
اجتماع الطاولة المستديرة السوري السعودي في الرياض حول القطاع المالي والاتصالات والاستثمار
“العيادات العمالية المتخصصة” منظومة صحية متكاملة تواكب احتياجات الطبقة العاملة
السجل العدلي في اللاذقية يبدأ إصدار وثيقة غير محكوم
افتتاح قسم المباحث الجنائية في جبلة لتطوير منظومة العمل الجنائي وتعزيز الاستجابة السريعة
وزيرا المالية والاتصالاتيشاركان في اجتماع الطاولة المستديرة السوري السعودي بالرياض
