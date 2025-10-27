مشاهد من مكان الانفجار الناجم عن عبوة ناسفة كانت ملصقة بسيارة للشرطة في بانياس

جلسة حوارية بحضور مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية على مدرج جامعة حلب في إعزاز
محافظة ريف دمشق تكرم عدداً من جرحى الأمن العام وأسر الشهداء في المكتبة الوطنية بدمشق
تأهيل محطة مياه الزغير لتحسين واقع مياه الشرب في ريف دير الزور
إدلب تستضيف للمرة الأولى اختبارات بدنية لحكام حلب وإدلب وحماة بكرة القدم
أكثر من 80 شركة في معرض “تكسبو لاند” للتكنولوجيا والابتكار على أرض مدينة المعارض
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى