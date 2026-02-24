وزارة التربية تواصل إعادة المعلمين المفصولين لموقفهم من الثورة إلى مدارسهم

وصول عشرات العائلات من مخيم أبو خشب الواقع تحت سيطرة قسد إلى مدينة دير الزور
“الدمار مو مهم المهم أسقطنا نظام حكمنا ستين سنة” حكاية فلاح عاد إلى أرضه بحماة ليزرع الأمل
حفل استقبال في سفارة جمهورية أذربيجان لدى سوريا بمناسبة ذكرى “يوم النصر”
المخيم الكشفي النسائي في حلب مساحة آمنة للتواصل والحوار وبناء الروابط بين النساء
لقاء خاص لـ سانا مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضى جلخي
