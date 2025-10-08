“أنتِ الحياة” مسير في حمص للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

محافظة حلب تنظم ورشة عمل بعنوان “التخطيط التشاركي لحلب وبناء المبادئ العمرانية “
كلمة لوزير الصحة خلال مشاركته في حملة الوفاء لإدلب.
استئناف حركة دخول المواطنين إلى السويداء والخروج منها عبر ممر بصرى الشام في ريف درعا
الرئيس الشرع: الشعب السوري جبار وقوي واستمد قوتي من الله ثم من هذا الشعب
كلمة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري
