محافظ اللاذقية: انتخابات مجلس الشعب ركيزة أساسية لتعديل القوانين ورسم سياسات الدولة الجديدة
المركز الإسلامي في مدينة فيينا بالنمسا ينظم بازاراً خيرياً دعماً لضحايا الحروب من الأطفال
أعضاء الهيئة الناخبة في دوما: الانتخابات تمثل عودة المجلس للشعب
رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام: سوريا تنتصر بإصرارها وتعكس قوتها بالانتخابات
القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق: عملية الانتخاب منظمة ووفق المعايير المعتمدة
عيزوقي: صناديق الاقتراع هي من يحدد من هم ممثلو الشعب السوري
الرئيس أحمد الشرع يجري جولة تفقدية في مركز انتخابات مجلس الشعب بدمشق
أجواء عملية الانتخابات وفرز الأصوات في دائرة طرطوس الانتخابية
