محافظ اللاذقية: انتخابات مجلس الشعب ركيزة أساسية لتعديل القوانين ورسم سياسات الدولة الجديدة

وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ دير الزور إحداث مديرية للتنمية الإدارية في المحافظة
لقاء الرئيس الشرع مع الرئيس اللبناني .. على هامش القمة العربية الطارئة في الدوحة
وزير الاتصالات والتقانة: سوريا عادت إلى العالم من خلال معرض دمشق الدولي
الطفلة ماريا تضيء قناديل العطاء في حملة الوفاء لإدلب
مشاهد من سماء معرض دمشق الدولي.. فضاء بحجم الوطن ورؤية بحجم المستقبل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى