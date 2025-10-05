أجواء عملية الانتخابات وفرز الأصوات في دائرة طرطوس الانتخابية

انطلاق حملة التشجير “شوارعنا الخضراء” ضمن حملة حماة تنبض من جديد
مقتطفات من كلمة الرئيس الشرع في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري
بهدف دعم المنظومة الصحية في سوريا.. سفير إيطاليا بدمشق ووفد من منظمة الصحة العالمية في زيارة إلى مشفى شام الجراحي بالشمال السوري
مشاهد من مسرحية “رح نعمرها” للطفلة سما سرميني وجدها ضمن فعاليات حملة الوفاء لإدلب
كلمة ‏رئيس الجمهورية ‏العربية السورية حول المستجدات الأخيرة في الساحل السوري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى