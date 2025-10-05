من التحدي إلى الأثر.. تيد إكس شارع الدبلان يطلق صالونه الأول في حمص
مطالب أصحاب الفعاليات التجارية من مجلس الشعب
عدد من أهالي دير الزور يتحدثون عن مطالبهم من مجلس الشعب
“كرمس المحبة” فعالية في اللاذقية لعرض مواهب ومشاريع ذوي الإعاقة
الصفات التي يجب أن يتحلى بها أعضاء مجلس الشعب كما يراها أهالي القنيطرة
لقاء تشاوري في تركيا مع القيادات الشبابية في الجالية السورية لإشراكهم بقضايا بناء الوطن
كيف ينظر أهالي حماة إلى انتخابات مجلس الشعب؟.
افتتاح مركز للدفاع المدني في ربيعة بريف اللاذقية لتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ والحرائق
