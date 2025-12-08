مشاهد من المسير العسكري في مدينة ديرالزور بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

قاضي التحقيق الأول بدمشق: اعترافات لموقوف بتورط شخصيات أمنية من النظام البائد بتهريب المخدرات
“صفر خيمة” حملة في مدينة رين الفرنسية بهدف جمع التبرعات لترميم منازل النازحين داخل سوريا
عرض لمركبات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بدءاً من معبر باب الهوى وصولاً إلى مدينة إدلب
انعدام المياه يُرغم أهالي سهل الغاب على قطع مسافات طويلة لتأمينها
خلال مشاركتها في معرض دمشق الدولي.. شركة سعودية تعلن بدء أعمالها في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى