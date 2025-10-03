رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق.. نعمل على خلق بيئة جاذبة للمستثمرين

حملة نظافة واسعة في حمص بمشاركة المجتمع المحلي بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
وزير الصحة ورئيس الصندوق السعودي للتنمية يبحثان تعزيز التعاون في المجال الصحي
الشيخ ليث البلعوس: إدلب عنوان لتاريخ عظيم، وهي من علمتنا أن الكرامة لا تشترى ولا تباع
إطلاق أسبوع الجنف الأول في مشفى دمشق بالتعاون مع التجمع السوري-الألماني
وصول قافلة تجارية إلى ممر بصر الحرير في طريقها إلى محافظة السويداء
